Лавров: Запад объявил России открытую войну с помощью Украины

Западные страны объявили России войну с помощью Украины, но ее руководство беспомощно без материального наполнения западным оружием. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
— Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана. Тут какие-то откровенные ребята, по-моему, в бельгийском Генеральном штабе, публично заявили, что они готовятся к войне с Россией, что Украина им помогает выиграть время. Как говорится, куда уж откровеннее, — высказался глава МИД во время встречи с представителями российских некоммерческих организаций.
По словам Лаврова, страны Запада и прежде всего Брюссель пытаются демонизировать все русское и открыто говорят о подготовке войны с Россией в обозримом будущем, передает ТАСС.
15 апреля Министерство обороны России заявило, что на фоне роста потерь и нехватки личного состава украинских войск руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России. Представители ведомства подчеркнули, что таким образом Украина втягивает Европу в войну с Россией, а Москва расценивает такое решение как шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на континенте.