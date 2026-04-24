Американского спецназовца арестовали за ставки на свержение Мадуро

Сержант американского спецназа, принимавший участие в захвате Николаса Мадуро, арестован по обвинению в инсайдерской торговле. По версии следствия, он анонимно сделал несколько ставок на свержение президента Венесуэлы и заработал на них $400 тыс. При этом военный участвовал в подготовке операции — и, вероятно, использовал свои знания для получения выигрыша. Последнюю ставку он сделал сразу после после похищения Мадуро — «на палубе корабля в море, на рассвете, в военной форме США, с винтовкой в руках».