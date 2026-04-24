Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров призвал США учитывать интересы России для сотрудничества

США должны учитывать национальные интересы России для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества, однако на текущий момент этого не происходит. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Reuters

По словам главы ведомства, американская сторона предлагает Москве урегулировать украинский кризис и пойти на уступки в обмен на обещания «огромных экономических перспектив». При этом одновременно с этим процессом Россию пытаются отстранить от участия в глобальных поставках ресурсов.

«Если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и наши интересы должны учитываться. Пока мы этого не видим», — приводятся его слова на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что Россия была готова к обсуждению ситуации на Украине еще во время переговоров на Аляске, однако сейчас западные партнеры начинают в этом вопросе «колебаться». Лавров добавил, что международное право должно уважаться и за пределами российских природных богатств.

«Это необычная ситуация — возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо — интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями», — резюмировал дипломат.

