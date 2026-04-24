Лавров призвал США учитывать интересы России для сотрудничества

По словам главы ведомства, американская сторона предлагает Москве урегулировать украинский кризис и пойти на уступки в обмен на обещания «огромных экономических перспектив». При этом одновременно с этим процессом Россию пытаются отстранить от участия в глобальных поставках ресурсов.
«Если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и наши интересы должны учитываться. Пока мы этого не видим», — приводятся его слова на сайте МИД РФ.
Министр отметил, что Россия была готова к обсуждению ситуации на Украине еще во время переговоров на Аляске, однако сейчас западные партнеры начинают в этом вопросе «колебаться». Лавров добавил, что международное право должно уважаться и за пределами российских природных богатств.
«Это необычная ситуация — возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо — интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями», — резюмировал дипломат.