Минюст США вернул расстрел в список способов казни

Министерство юстиции США отменило мораторий на федеральные казни и вернуло расстрел в список способов приведения в исполнение наказаний за самые тяжкие федеральные преступления. Согласно заявлению ведомства, такие меры должны способствовать укреплению безопасности граждан.

Решение стало результатом распоряжения Дональда Трампа, сделанного им в первый же день второго президентского срока. По его мнению, необходимо было расширить использование смертной казни, ускорить ее исполнение и повысить эффективность на федеральном уровне для предотвращения «самых варварских преступлений и восстановления справедливости по отношению к потерпевшим».

В подготовленном в ответ на распоряжение президента докладе Минюст США также приказывает включить в протокол такие способы казни, как электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Кроме того, министерство потребовало расширить помещения для проведения казней. Отменив мораторий на федеральные казни, Минюст США уже санкционировал ходатайства о высшей мере наказания для 44 заключенных. В числе этих заключенных — три члена международной преступной группировки MS-13.

В США мораторий на смертную казнь за федеральные преступления действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году Дональд Трамп отменил мораторий, и за последние месяцы его первого срока были казнены 13 человек. Администрация Джо Байдена мораторий вернула.

