Минюст США вернул расстрел в список способов казни

В подготовленном в ответ на распоряжение президента докладе Минюст США также приказывает включить в протокол такие способы казни, как электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Кроме того, министерство потребовало расширить помещения для проведения казней. Отменив мораторий на федеральные казни, Минюст США уже санкционировал ходатайства о высшей мере наказания для 44 заключенных. В числе этих заключенных — три члена международной преступной группировки MS-13.