Как же больно: Трамп бьёт ногой по Ирану, а попадает по Германии

То, что еще недавно казалось осторожным, но уверенным восстановлением, превратилось в драматичный откат. Апрель 2026 года стал переломным моментом для экономики Германии, которая впервые почти за год начала демонстрировать признаки резкого и болезненного сжатия. Согласно эксклюзивным данным аналитического агентства S&P Global, опубликованным изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung (статью перевели ИноСМИ), локомотив европейской экономики не просто замедляется — он скатывается в рецессию на фоне геополитического пожара на Ближнем Востоке.
Индекс падает ниже точки невозврата.
Главный индикатор состояния рынка — Индекс деловой активности в частном секторе (PMI) — рухнул в апреле до 48,3 пункта. Это катастрофическое падение с мартовского показателя в 51,9 пункта. Для экономистов этот цифровой рубеж имеет почти символическое значение: падение ниже отметки в 50 пунктов означает переход от роста к спаду. В последний раз подобное наблюдалось в мае прошлого года. Финансовые рынки, которые традиционно чутко следят за этим барометром, зафиксировали шок.
Фил Смит из S&P Global Market Intelligence в своей оценке не оставил места для оптимизма: «Восстановление немецкой экономики резко остановилось под влиянием войны на Ближнем Востоке». Этот комментарий предельно конкретизирует причину кризиса — эскалация конфликта с участием Ирана и последовавшая за этим блокада нефтяных маршрутов.
Цены на сырье и исчезнувшие заказы.
Ключевым механизмом разрушения стали перебои в поставках энергоносителей. Война США против Ирана и последовавшая за этим нестабильность в Ормузском проливе (через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти) нанесли прямой удар по немецкой промышленности. Предприятия столкнулись с феноменальным ростом закупочных цен — самым значительным с ноября 2022 года. Для производственного сектора этот скачок стоимости ресурсов оказался самым быстрым за последние три с половиной года.
Однако проблема глубже, чем просто дорогая нефть. Экономический спад приобрел двусторонний характер. С одной стороны, резко замедлился промышленный рост. С другой стороны, впервые за долгое время сфера услуг, которая ранее служила балансиром для экономики, начала проседать. Поставщики услуг сообщают о резком сокращении числа заказов, а обрабатывающая промышленность фиксирует обвал новых контрактов.
Ценовая спираль раскручивается до уровня 2023 года.
В попытке спасти маржинальность бизнеса немецкие компании начали активно перекладывать возросшие издержки на плечи потребителей. Темпы повышения цен поставщиками услуг достигли максимумов, невиданных 35 месяцев. В промышленности ценовой скачок стал рекордным за последние 39 месяцев.
Это уже дает о себе знать на полках магазинов и в коммунальных платежах. В марте инфляция в Германии внезапно подскочила с 1,9% до 2,7%. Экономисты и представители денежно-кредитных органов выражают серьезную обеспокоенность: запущен механизм вторичного эффекта. Рост стоимости жизни провоцирует требования о повышении зарплат, что в условиях подорожавшего производства создает классическую спираль «зарплата-цены», способную разогнать инфляцию до неуправляемых значений.
Крах деловых ожиданий и рынок труда.
Пожалуй, самым тревожным сигналом внутри отчета S&P Global является радикальная смена настроений в бизнес-среде. Впервые за долгий период времени компании оценивают перспективы на ближайшие двенадцать месяцев негативно. Политическая неопределенность на глобальной арене достигла такого уровня, что клиенты предпочитают уходить в выжидательную позицию, замораживая инвестиции и закупки.
Эта сдержанность клиентов напрямую ударила по рабочим местам. Рынок труда Германии вошел в красную зону. Компании, участвующие в опросе S&P, сообщают о сокращении занятости уже второй месяц подряд. Тенденция не просто сохраняется — она стабилизировалась на низком уровне, что указывает на системный характер увольнений, а не на временную оптимизацию.
Правительство корректирует цели в условиях стагнации.
Происходящее настолько очевидно, что даже официальный Берлин вынужден признать провал ранее утвержденных прогнозов. Министр экономики Катерина Райхе (ХДС) всего за сутки до публикации данных S&P была вынуждена экстренно пересмотреть государственный прогноз. Если ранее кабинет министров рассчитывал на рост в 1%, то теперь планка опущена до смехотворных 0,5%. Снижение прогноза вдвое за один день — жестокая иллюстрация скорости деградации экономической ситуации.
Йорг Кремер, главный экономист Commerzbank, дает еще более мрачную картину. По его словам, если скорректировать формальные показатели роста на необычно большое количество рабочих дней в этом году, то реальное состояние экономики окажется не просто плохим, а стагнационным. «Каждый день, когда нефть из региона Персидского залива не поступает на мировой рынок, усугубляет риски для экономики», — подчеркнул Кремер, указывая на отсутствие быстрого решения энергетической проблемы.
Контекст падения для всей еврозоны.
Симптомы болезни, поразившей немецкую промышленность, уже распространились за пределы страны. Общеевропейский индекс деловой активности S&P Global в апреле рухнул с 50,7 до 48,6 пункта. Еврозона впервые с конца 2024 года пересекла психологическую отметку спада. Это указывает на то, что локальный кризис в крупнейшей экономике союза транслируется на всех соседей, лишая Европу последних точек роста, резюмирует издание.
