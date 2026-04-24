Мелони раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против идеи администрации США пригласить российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами, пишет итальянское агентство Ansa.
«Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Я думаю, пора потребовать этого от России», — заявила она.
При этом Мелони отметила, что не получала вестей от президента США Дональда Трампа с прошлой недели.
Ранее на этой неделе американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют пригласить президента России на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте Трампа «Дорал». Сам республиканец говорил, что не приглашал Путина на саммит G20, но, если бы он приехал, это «было бы очень полезно».
WP также передавала, что Трамп «ясно дал понять, что Россия может участвовать во всех встречах G20, поскольку США нацелены на проведение успешного и продуктивного саммита».
О том, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил и замглавы МИД России Александр Панкин. По его словам, решение пока не принято.
Хотя в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что о визите главы государства на саммит в США «речи не идет», 24 апреля он заявил, что Кремль не исключает полностью участия Путина в саммите G20. «Путин может поехать в Майами как член страны “Двадцатки”, может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите», — сказал Песков.
«Большая двадцатка» («Группа двадцати») — неформальный форум ведущих экономик мира, созданный в 1999 году. Одна из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов. Объединяет 19 государств, а также Африканский и Европейский союзы.