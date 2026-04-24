«Мина замедленного действия»: Лавров предупредил о последствиях затягивания решения по Палестине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о последствиях затягивания решения по Палестине. По словам дипломата, несмотря на силовые методы в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, ситуация все равно может «взорваться».
«Это на какое-то время загонит проблему вглубь, но она никуда не денется. Все равно взорвется. В очередной раз это будет “мина замедленного действия”, — подчеркнул Лавров.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Лаврова, что сейчас шансов на создание палестинского государства становится все меньше. Как отметил глава МИД РФ, подобную тенденцию нельзя назвать положительной.
