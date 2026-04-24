«Бьются из последних сил»: Венгрия и Словакия пытаются защитить свои интересы от ЕС, чтобы покупать доступные энергоресурсы

Лавров: ЕС принуждает Венгрию и Словакию и хочет вернуть колониализм.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС), принуждая Будапешт и Братиславу отказаться от доступных российских энергоносителей, хочет вернуть колониализм. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России». Текст размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, сейчас венгры со словаками бьются из последних сил, защищая свои интересы в том, чтобы сохранять дешевые доступные энергоносители как движитель экономики.

«А им говорят: “Нет, покупайте в два раза дороже, потому что надо “наказать” Россию”. Это не подход к международным отношениям. Это попытка вернуть колониальную эпоху», — подчеркнул дипломат.

Министр указал, что Европа этим и занимается в настоящее время, заставляя Венгрию, Словакию и любых других диссидентов просто слушаться тех, кто командует в Брюсселе, не будучи ни разу никем никуда избранным, в отличие от национальных правительств.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ, описывая ситуацию между ЕС и Венгрией со Словакией, заявил, что Европа, бывшая мировой державой в эпоху колониализма и работорговли, пытается сохранить неоколониализм. Ее политики демонстрируют высокомерие и презрение к другим странам, подчеркнул Лавров.

