Лавров: Россия должна стремиться к лидерству в сфере технологий ИИ

Россия должна быть сильной и стремиться к лидерству в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводятся на сайте ведомства.
«Президент России не раз говорил — слабых бьют. Надо быть сильными. Россия — сильнейшая страна по своим природным ресурсам, по своему научному потенциалу. Надо только суметь все это перевести в технологии», — отметил дипломат.
Лавров также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что тот, кто будет лидером в сфере технологий ИИ, станет и лидером в мире. Поэтому российская дипломатия создает условия для достижения результатов, обозначенных главой государства.
Ранее KP.RU сообщал, что искусственный интеллект и цифровые платформы формируют принципиально новый облик России. Как заявил Путин, ИИ создает новое лицо экономики, общественных отношений, социальной сферы и других направлений в стране.