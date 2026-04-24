Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия должна стремиться к лидерству в сфере технологий ИИ

Лавров заявил, что российская дипломатия создает условия для достижения результатов в сфере технологий ИИ.

Россия должна быть сильной и стремиться к лидерству в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Президент России не раз говорил — слабых бьют. Надо быть сильными. Россия — сильнейшая страна по своим природным ресурсам, по своему научному потенциалу. Надо только суметь все это перевести в технологии», — отметил дипломат.

Лавров также привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что тот, кто будет лидером в сфере технологий ИИ, станет и лидером в мире. Поэтому российская дипломатия создает условия для достижения результатов, обозначенных главой государства.

Ранее KP.RU сообщал, что искусственный интеллект и цифровые платформы формируют принципиально новый облик России. Как заявил Путин, ИИ создает новое лицо экономики, общественных отношений, социальной сферы и других направлений в стране.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
