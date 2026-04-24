Политолог Мезюхо назвал страны ЕС, использовавшие Орбана в своих целях

«Я думаю, в первую очередь ведущие экономики Европейского союза использовали Виктора Орбана как некий громоотвод», — сказал он.
По словам эксперта, Германия, Франция и Италия несут наибольшие финансовые издержки от участия в украинском кризисе. Эти страны использовали Орбана для прикрытия.
Мезюхо отметил, что сейчас ведущие страны ЕС находятся в поиске нового громоотвода, и частично такую позицию может занять Петер Мадьяр. Однако он куда ближе к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чем его предшественник.
Политолог добавил, что Орбан не только служил прикрытием для ведущих держав, но и периодически выступал с инициативами, которым препятствовали эти страны.
Ранее сообщалось, что будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю.