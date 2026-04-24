Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Мезюхо назвал страны ЕС, использовавшие Орбана в своих целях

Политолог Иван Мезюхо заявил, что ведущие экономики Евросоюза использовали премьера Венгрии Виктора Орбана в качестве «громоотвода».

Источник: Аргументы и факты

Ведущие экономики Евросоюза использовали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве «громоотвода», прикрываясь им для утаивания реального отношения к помощи Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Иван Мезюхо.

«Я думаю, в первую очередь ведущие экономики Европейского союза использовали Виктора Орбана как некий громоотвод», — сказал он.

По словам эксперта, Германия, Франция и Италия несут наибольшие финансовые издержки от участия в украинском кризисе. Эти страны использовали Орбана для прикрытия.

Мезюхо отметил, что сейчас ведущие страны ЕС находятся в поиске нового громоотвода, и частично такую позицию может занять Петер Мадьяр. Однако он куда ближе к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чем его предшественник.

Политолог добавил, что Орбан не только служил прикрытием для ведущих держав, но и периодически выступал с инициативами, которым препятствовали эти страны.

Ранее сообщалось, что будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю.

