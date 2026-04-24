Трамп: Иран хочет удовлетворить требования США

«Они делают предложение, и нам придется посмотреть, что будет дальше», — сказал Дональд Трамп, отметив, что пока не знает, каким будет это предложение. На вопрос о том, с кем США сейчас ведут переговоры, он ответил: «Я не хочу этого говорить, но мы имеем дело с теми, кто сейчас руководит страной».
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф 25 апреля отправятся в Исламабад на переговоры с Ираном. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс «будет пока ожидать в Вашингтоне» и при необходимости присоединится к переговорщикам в Пакистане, сообщили в Белом доме.
Предыдущие переговоры Тегерана и Вашингтона прошли в Исламабаде 11 апреля. Стороны не смогли договориться о правилах судоходства в Ормузском проливе и ядерной программе Ирана.