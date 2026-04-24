В ЕС раскритиковали планы нанять 2500 новых чиновников

Ряд стран Евросоюза выступил против планов Еврокомиссии увеличить штат на 2500 чиновников. Инициатива обсуждается на фоне роста бюджетных расходов почти на 40%.
По данным Kronen Zeitung, письмо с критикой направили девять стран, включая Австрию, Германию, Нидерланды и Швецию. Документ адресован еврокомиссару по бюджету Петру Серафину.
Австрийский министр по делам Европы Клаудиа Бауэр заявила, что требования к странам ЕС проводить реформы и сокращать расходы должны начинаться с самих европейских институтов. По ее мнению, увеличение числа задач не означает автоматического роста бюрократического аппарата.
В Еврокомиссии с критикой не согласились. Серафин указал, что расширение полномочий и объема управляемых ресурсов требует увеличения числа сотрудников. Соответственно, дополнительные расходы должны быть предусмотрены в бюджете.
В Вене такой ответ сочли недостаточным. Представители Австрии подчеркнули, что вопрос касается доверия к европейским институтам и эффективности их работы.
В настоящее время в структурах Еврокомиссии работают около 33 тысяч человек.
