В ЕС раскритиковали планы нанять 2500 новых чиновников

Австрийский министр по делам Европы Клаудиа Бауэр заявила, что требования к странам ЕС проводить реформы и сокращать расходы должны начинаться с самих европейских институтов. По ее мнению, увеличение числа задач не означает автоматического роста бюрократического аппарата.