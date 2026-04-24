В ЕС раскритиковали планы нанять 2500 новых чиновников

В ЕС раскритиковали планы Еврокомиссии нанять 2500 новых чиновников. Девять стран выступили против роста расходов и бюрократии.

Источник: Аргументы и факты

Ряд стран Евросоюза выступил против планов Еврокомиссии увеличить штат на 2500 чиновников. Инициатива обсуждается на фоне роста бюджетных расходов почти на 40%.

По данным Kronen Zeitung, письмо с критикой направили девять стран, включая Австрию, Германию, Нидерланды и Швецию. Документ адресован еврокомиссару по бюджету Петру Серафину.

Австрийский министр по делам Европы Клаудиа Бауэр заявила, что требования к странам ЕС проводить реформы и сокращать расходы должны начинаться с самих европейских институтов. По ее мнению, увеличение числа задач не означает автоматического роста бюрократического аппарата.

В Еврокомиссии с критикой не согласились. Серафин указал, что расширение полномочий и объема управляемых ресурсов требует увеличения числа сотрудников. Соответственно, дополнительные расходы должны быть предусмотрены в бюджете.

В Вене такой ответ сочли недостаточным. Представители Австрии подчеркнули, что вопрос касается доверия к европейским институтам и эффективности их работы.

В настоящее время в структурах Еврокомиссии работают около 33 тысяч человек.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада ведут против России открытую конфронтацию, используя Украину как инструмент давления.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше