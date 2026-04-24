Politico: Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву

Европейский союз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, пишет Politico.

Источник: Reuters

«Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они (европейские лидеры. — RT) столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними», — говорится в материале.

Встреча европейский лидеров на Кипре, как пишет издание, показала, насколько сложно им прийти к единому мнению о дальнейших действиях.

«Праздник будет недолгим… Бирюзовые воды, на фоне которых проходил саммит, не могли скрыть раскол в ЕС», — отмечается в статье.

В частности, авторы публикации обращают внимание на противоречия вокруг возможного вступления Украины в ЕС.

Ранее в Le Monde писали, что европейские лидеры по-прежнему с осторожностью относятся к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз из-за сохраняющихся проблемных вопросов, в том числе коррупции.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше