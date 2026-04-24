В ФРГ заявили, что Меркель никогда не считала Мерца компетентным политиком

БЕРЛИН, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки заявил, что Ангела Меркель, занимавшая пост главы правительства с 2005 по 2021 год, никогда не считала действующего канцлера Фридриха Мерца компетентным политиком.
«Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Фридриха Мерца компетентным», — сказал Кубикки в интервью газете Augsburger Allgemeine. «Я не думаю, что стратегия Дома Конрада Аденауэра (имеется в виду партия Мерца Христианско-демократический союз, ХДС — прим. ТАСС) направлена на то, чтобы сделать сильной СвДП. Но очевидно, что экономическая компетентность канцлера не настолько велика, как я долгое время полагал», — добавил он.
В начале марта, после земельных выборов в Баден-Вюртемберге, Мерц выразил мнение, что СвДП больше не будет играть никакой роли в политической жизни страны. Кубикки намерен в мае выставить свою кандидатуру на пост председателя либералов и вывести СвДП из затяжного кризиса, в котором она сейчас находится.
Меркель начинала карьеру в ХДС вместе с Мерцем, которого сумела обойти во внутренней борьбе. Последний вернулся к активной политической деятельности после того, как Меркель в 2018 году объявила об уходе с должности. По данным СМИ, отношения между ними остаются непростыми и по сей день.