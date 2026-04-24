Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о проведении учений вне рамок НАТО, что является опасной эскалацией и открытой подготовкой Запада к войне. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
По словам эксперта, западные политики постоянно утверждают, что Россия хочет кого-то захватить. На фоне этих заявлений Запад проводит учения с ударами по российской территории. Кошкин подчеркнул, что война нужна западным странам для вытягивания экономик из рецессии.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ведет против России открытую войну.