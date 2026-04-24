Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Ормузском проливе

В ходе телефонного разговора российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РБК

Стороны сошлись в необходимости возобновления переговоров для скорейшего урегулирования конфликта с учетом интересов всех стран региона.

Помимо этого главы внешнеполитических ведомств обсудили углубление сотрудничества двух государств и особенно выделили важность содействия углублению гуманитарных связей и в целом контактов между людьми.

В предыдущий раз телефонный разговор между Лавровым и главой МИД ОАЭ состоялся 14 апреля. Тогда стороны также обсудили ситуацию в Персидском заливе и высказались за немедленное прекращение огня.

8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. По истечении этого срока, 21 апреля, президент Дональд Трамп сообщил о продлении перемирия.

22 апреля была запланирована встреча делегаций для обсуждения мирного соглашения, однако, по данным Tasnim, Тегеран отказался участвовать в ней, назвав переговоры «пустой тратой времени». Позднее Трамп допустил новый раунд в ближайшие 36−72 часа.

