Reuters: Трамп намерен обсудить с Карлом III будущее НАТО и войну в Иране

По данным агентства, американский лидер также заявил, что поднимет тему налога на цифровые услуги в Великобритании.

ЛОНДОН, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с королем Великобритании Карлом III на следующей неделе в Вашингтоне обсудит войну в Иране и партнерство в рамках НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, американский лидер в интервью агентству также заявил, что поднимет тему налога на цифровые услуги в Великобритании. Соответствующих цитат президента США Reuters не приводит.

Карл III совершит государственный визит в США 27−30 апреля. Как ожидается, он выступит в Конгрессе и будет принят Трампом в Белом доме.

Ранее британские СМИ писали, что Карл III намерен использовать предстоящую поездку для улучшения отношений между Лондоном и Вашингтоном, которые испортились из-за нежелания Великобритании вступать в войну с Ираном. Позиция Соединенного Королевства вызвала критику Трампа, который пригрозил выйти из НАТО. Как отмечала британская пресса, Карл III на встрече с американским лидером собирается указать на важность сохранения трансатлантического единства.

