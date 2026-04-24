Кадыров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами стран Персидского залива

Глава Чечни отметил важность скорейшего разрешения конфликта.

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе обсуждения на встрече с послами стран Персидского залива отметил важность скорейшего разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили важные вопросы, касающиеся сотрудничества и укрепления отношений между нашими регионами. В ходе встречи я выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта на Ближнем Востоке, который затрагивает интересы многих стран и народов», — написал глава Чечни.

По его словам, каждый из шести послов выразил намерение и дальше укреплять и развивать дружеские отношения с Россией и, в частности, с Чечней.

«Также мы обсудили грядущую отмену виз для граждан РФ и КСА (Королевства Саудовская Аравия — прим. ТАСС), которая вступит в силу 11 мая текущего года. Этот шаг будет способствовать открытию новых горизонтов для сотрудничества между нашими странами, а также обмену опытом, развитию туристического направления, бизнеса и укреплению культурных связей», — добавил Кадыров.

Он выразил уверенность, что встреча будет способствовать не только развитию двусторонних отношений, но и укреплению мира и стабильности в регионе.

Послы ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Катара прибыли в Грозный в пятницу. Помимо встречи с Кадыровым, послы также приняли участие в открытии скакового сезона в Грозном и посетили Российский университет спецназа.

