Кадыров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послами стран Персидского залива

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе обсуждения на встрече с послами стран Персидского залива отметил важность скорейшего разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы обсудили важные вопросы, касающиеся сотрудничества и укрепления отношений между нашими регионами. В ходе встречи я выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта на Ближнем Востоке, который затрагивает интересы многих стран и народов», — написал глава Чечни.
По его словам, каждый из шести послов выразил намерение и дальше укреплять и развивать дружеские отношения с Россией и, в частности, с Чечней.
«Также мы обсудили грядущую отмену виз для граждан РФ и КСА (Королевства Саудовская Аравия — прим. ТАСС), которая вступит в силу 11 мая текущего года. Этот шаг будет способствовать открытию новых горизонтов для сотрудничества между нашими странами, а также обмену опытом, развитию туристического направления, бизнеса и укреплению культурных связей», — добавил Кадыров.
Он выразил уверенность, что встреча будет способствовать не только развитию двусторонних отношений, но и укреплению мира и стабильности в регионе.