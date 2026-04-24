Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наших будет больше»: Лавров назвал новых союзников России помимо армии и флота

Лавров: Кроме армии и флота у РФ есть в союзниках ВКС и беспилотные войска.

Источник: Комсомольская правда

У России сегодня больше союзников. Это не только армия и флот, но и военно-космические силы (ВКС) и беспилотные войска. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».

«Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще и воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше», — подчеркнул дипломат.

Министр отметил, что главный вывод из тысячелетней истории России заключается в том, что «на Бога надейся, а сам не плошай». И это очень важно, заключил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что у России есть три союзника — армия, флот и устойчивые финансы.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин указал, что союзниками страны являются не только армия и флот, но и культура, включая кинематограф и музыку. По словам главы государства, российские фильмы о войне ярко демонстрируют силу искусства. Он также упомянул музыку, приведя в пример композитора Дмитрия Шостаковича и его симфонию, написанную в блокадном Ленинграде.

