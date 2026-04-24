У России сегодня больше союзников. Это не только армия и флот, но и военно-космические силы (ВКС) и беспилотные войска. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Общественному телевидению России».
«Еще со времен Российской империи у нас было осознание, что у России есть только два союзника — армия и флот. Сейчас это еще и воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше», — подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что главный вывод из тысячелетней истории России заключается в том, что «на Бога надейся, а сам не плошай». И это очень важно, заключил Лавров.
Как писал сайт KP.RU, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что у России есть три союзника — армия, флот и устойчивые финансы.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин указал, что союзниками страны являются не только армия и флот, но и культура, включая кинематограф и музыку. По словам главы государства, российские фильмы о войне ярко демонстрируют силу искусства. Он также упомянул музыку, приведя в пример композитора Дмитрия Шостаковича и его симфонию, написанную в блокадном Ленинграде.