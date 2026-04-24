Запад использует Украину как таран, заявил глава МИД РФ

В ходе встречи, которая была посвящена развитию публичной дипломатии, сохранению исторической памяти и популяризации русского языка за рубежом, Лавров также указал на риторику западных элит. По его наблюдениям, высокопоставленные военные и политики на Западе уже не скрывают подготовку к прямому военному столкновению с Россией, рассматривая текущий конфликт лишь как возможность выиграть время. Глава МИД РФ добавил, что подобная позиция Запада делает продолжение боевых действий выгодным для украинского руководства, которое, по его мнению, видит в затягивании конфликта личные гарантии безопасности.