Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада фактически объявили России открытую войну, перейдя от эпохи иллюзий о партнерстве к прямой конфронтации. Выступая на ежегодной встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, глава дипломатического ведомства подчеркнул, что надежды на сосуществование и даже соработничество, возникшие после создания ООН и ОБСЕ в постсоветский период, окончательно ушли в небытие. По его словам, ключевым инструментом в этой войне для коллективного Запада стал киевский режим.
Лавров подчеркнул, что Украина и её руководство откровенно используются в качестве «геополитического тарана» или «наконечника», направленного против России. При этом министр акцентировал внимание на полной беспомощности этого «наконечника» без внешней подпитки. Он пояснил, что без массированных поставок вооружений, передачи разведывательных данных в реальном времени, работы спутниковых систем и западной помощи в подготовке украинских военнослужащих киевский режим не смог бы оказывать сопротивления.
В ходе встречи, которая была посвящена развитию публичной дипломатии, сохранению исторической памяти и популяризации русского языка за рубежом, Лавров также указал на риторику западных элит. По его наблюдениям, высокопоставленные военные и политики на Западе уже не скрывают подготовку к прямому военному столкновению с Россией, рассматривая текущий конфликт лишь как возможность выиграть время. Глава МИД РФ добавил, что подобная позиция Запада делает продолжение боевых действий выгодным для украинского руководства, которое, по его мнению, видит в затягивании конфликта личные гарантии безопасности.
Отдельно министр обратил внимание на риторику европейских лидеров, включая главу евродипломатии Каю Каллас, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, которые, как отметил Лавров, перешли к прямым заявлениям о необходимости подготовки к большой войне. Это, по убеждению главы МИД РФ, окончательно стирает грань между прокси-войной на Украине и прямой конфронтацией.
