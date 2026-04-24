Лавров и глава МИД ОАЭ призвали к переговорам по Ормузскому проливу

Собеседники также обсудили ряд международных проблем, включая обстановку в Ормузском проливе. Они высказали общую позицию о необходимости возобновить переговорный процесс. Цель — достичь долгосрочного и устойчивого урегулирования кризиса с учётом законных интересов всех государств региона.
«С удовлетворением отмечено предстоящее в ближайшее время вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ», — говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, Лавров и Аль Нахайян согласовали график будущих контактов между внешнеполитическими ведомствами.
Ранее Сергей Лавров высказался о союзниках страны. Он заявил, что сегодня у России больше союзников, чем просто армия и флот. В их числе — воздушно-космические силы (ВКС) и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Также министр подчеркнул важность уроков, извлеченных из российской истории: «На Бога надейся, а сам не плошай».
