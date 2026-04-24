Axios: США и Иран проведут прямые переговоры в Исламабаде 27 апреля

Ранее источники в американской администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп делегировал своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для диалога с иранской стороной. Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов прибыть туда, если переговоры окажутся продуктивными. Однако иранские СМИ пишут, что Тегеран не намерен вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Аракчи направляется в Исламабад с целью обсудить с пакистанскими властями позицию Ирана относительно прекращения войны.