Непал получил почти $7 млн от альпинистов за два месяца

За указанный период Непал выдал разрешения 944 альпинистам из 76 стран. Из них только на Эверест приходится 410 альпинистов — разрешения получила 41 команда. В сумме они принесли почти $6 млн, что составило около 87% от общего дохода в этой сфере. Чаще всего такие разрешения выдавали туристам из Китая (98 альпинистов), США (49), Индии (46), Великобритании (28) и России (18).