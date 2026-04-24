Лавров отреагировал на слова политиков ЕС о красных линиях по Украине

Россия давно обозначила красные линии по Украине, говорить о необходимости их прояснения несерьезно и смешно. Об этом в интервью «Общественному телевидению России» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Так министр отреагировал на заявления некоторых политиков ЕС о том, что на «каком-то этапе» надо разговаривать с Москвой, «чтобы прояснить ее красные линии и показать свои».
«Это просто несерьезно. Говорить, что им надо прояснить наши красные линии, — смешно. Они давно были обозначены», — прокомментировал ситуацию Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Запад готовится к военному столкновению с Россией, а Украину использует, чтобы выиграть время.