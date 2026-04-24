Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу: пригласили детей с разными историями

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу.

«Сейчас я больше времени уделяю учёбе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу “Формула льда”, где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны. Было больше двухсот заявок — все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить», — приводит её слова Metaratings.

23-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). Кроме того, в её активе серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и второе место на чемпионате Европы — 2019.

Ранее Загитова снялась в экстравагантной фотосессии.