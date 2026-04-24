Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу: пригласили детей с разными историями

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о запуске своего реалити-шоу.
«Сейчас я больше времени уделяю учёбе, саморазвитию, новым проектам. Мы создали новый формат шоу “Формула льда”, где пригласили пятерых детей из разных городов нашей страны. Было больше двухсот заявок — все с разными историями, в том числе непростыми. Я специально привозила их в Москву вместе с родителями, чтобы они помечтали и всегда знали: мечты исполняются, если в них верить», — приводит её слова Metaratings.
23-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). Кроме того, в её активе серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и второе место на чемпионате Европы — 2019.
