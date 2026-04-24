Суд изъял имущество семьи экс-главы кубанского суда в пользу государства

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства коррупционное имущество почти на 900 млн рублей членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и аффилированных лиц.
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
Отмечается, что суд изъял шесть земельных участков площадью 9,1 тыс. кв. м, 106 нежилых помещений, два жилых дома, 22 млн рублей, размещённых на счетах ответчиков в кредитных учреждениях, а также 36 кг золота в слитках и монетах.
Ранее Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России изъял в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского.
Кроме того, Генпрокуратура потребовала от Зеленоградского районного суда Москвы изъять 56 объектов, принадлежащих экс-начальнику Московской областной таможни Вячеславу Романовскому и его семье, общей стоимостью 500 млн рублей и обратить их в доход государства.