Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ сделал заявление об отношении США к изоляции РФ на энергорынке Европы

Лавров: США приветствуют маргинализацию РФ на энергорынках ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон одобрял и продолжает одобрять процесс маргинализации России на энергорынках Европы. С подобным мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», — сказал министр для «Общественного телевидения России».

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что международное сообщество приходит к выводу: без поставок энергоносителей из России не обойтись.

При этом, по словам Дмитриева, в США также постепенно приходят к пониманию того, какую роль российская нефть и газ играют в поддержании стабильности глобальной экономики.

Глава Министерства энергетики США Крис Райт тем временем спрогнозировал дальнейшее повышение цен на нефть для Соединенных Штатов. Кроме этого, рейтинг президента США рекордно упал из-за дорожающего бензина на фоне войны на Ближнем Востоке.

