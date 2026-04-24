Вашингтон одобрял и продолжает одобрять процесс маргинализации России на энергорынках Европы. С подобным мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Соединенные Штаты приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках», — сказал министр для «Общественного телевидения России».
Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что международное сообщество приходит к выводу: без поставок энергоносителей из России не обойтись.
При этом, по словам Дмитриева, в США также постепенно приходят к пониманию того, какую роль российская нефть и газ играют в поддержании стабильности глобальной экономики.
Глава Министерства энергетики США Крис Райт тем временем спрогнозировал дальнейшее повышение цен на нефть для Соединенных Штатов. Кроме этого, рейтинг президента США рекордно упал из-за дорожающего бензина на фоне войны на Ближнем Востоке.