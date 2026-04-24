ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких вооруженных радикалов ХАМАС в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала на севере сектора Газа нескольких вооруженных радикалов из движения ХАМАС, приблизившихся к войскам еврейского государства.
«Военнослужащие засекли поблизости от израильских войск вооруженных террористов ХАМАС в северной части сектора Газа. Для устранения угрозы террористы были ликвидированы ударом с воздуха», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
В ведомстве добавили, что перед ударом «были приняты меры по снижению риска нанесения вреда гражданскому населению», среди которых военные перечислили «использование высокоточных боеприпасов» и «наблюдение с воздуха».