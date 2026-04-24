Российская фигуристка Евгения Медведева назвала свою гостиную «лабораторией биохакера».
«Я Женя Медведева, и я слегка неадекватная. Добро пожаловать в мою гостиную. Вот представьте: вы приходите ко мне домой в гости попить чаю, и в моей гостиной вы видите “лабораторию биохакера”, — сказала она в соцсетях.
В видео она продемонстрировала инфракрасную лампу, массажёр для ног, виброплатформу, массажное кресло, беговую дорожку и другие гаджеты.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.
Ранее сообщалось, что Медведева поставила программу для 15-летней ученицы Соколовской.