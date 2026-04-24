Трамп: США нацелены на укрепление «стратегического партнерства» с Арменией

Президенты США в своих заявлениях по случаю годовщины трагических событий в Османской империи, как правило, не используют слово «геноцид». Однако глава американской администрации Джо Байден употребил его в 2021 году. Анкара тогда крайне негативно отреагировала на это, обвинив Вашингтон в подрыве двусторонних отношений. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство властей Турции.