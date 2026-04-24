Трамп: США нацелены на укрепление «стратегического партнерства» с Арменией

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты настроены на укрепление «стратегического партнерства» с Арменией.
«Моя администрация укрепляет наше стратегическое партнерство, обеспечивая армянскому народу существенные благоприятные возможности и продвигая прочную стабильность во всем регионе Южного Кавказа (Закавказья — прим. ТАСС)», — говорится в письменном заявлении американского лидера, размещенном на сайте Белого дома. Этот документ был распространен в связи с 111-й годовщиной геноцида армян. Слово «геноцид» в заявлении американского лидера не употребляется.
«Вместе Соединенные Штаты и Армения продолжат работать над строительством более защищенного и процветающего мира», — заверил американский президент. Он напомнил, что Армения вошла в состав сформированного недавно США Совета мира. Вашингтон и Ереван будут вместе приближать «новую эру мира посредством силы», считает президент.
Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914−1918). Его организаторами считаются находившиеся с 1913 года у власти лидеры младотурецкой (националистической) партии «Единение и прогресс» — Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, сторонники панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признаёт факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона (1,5 млн).
Президенты США в своих заявлениях по случаю годовщины трагических событий в Османской империи, как правило, не используют слово «геноцид». Однако глава американской администрации Джо Байден употребил его в 2021 году. Анкара тогда крайне негативно отреагировала на это, обвинив Вашингтон в подрыве двусторонних отношений. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство властей Турции.