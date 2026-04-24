В Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия

В Дзержинском округе Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на территории производственного предприятия, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«После падения БПЛА в Дзержинском округе на территории производственного предприятия произошло возгорание в одном из помещений», — написал он в Telegram-канале.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Всего, по словам губернатора, вечером силы ПВО уничтожили над регионом три дрона. Помимо Дзержинского округа, беспилотники были сбиты над Кировским округом и на окраине Калуги.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за девять часов уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией страны.