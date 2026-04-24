Запад принял курс на сдерживание России на Балканах и развязал против нее масштабгное политико-дипломатическое противостояние. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
Дапломат подчеркнул, что помимо гибридного конфликта вокруг Украины, Запад рассматривает и другие регионы как зоны давления на Россию.
«Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну», — сказал Грушко в интервью «Вестям».
Ранее KP.RU сообщал, что России со стороны западных стран объявлена неприкрытая война. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что киевский режим откровенно используется в качестве геополитического тарана.
По словам дипломата, Украина беспомощна без материального наполнения оружием, разведывательными данными и многого другого — все это зают.