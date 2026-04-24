Премьер Италии раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20 в США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею администрации США пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

«Я думаю, что сейчас мы должны просить его (Путина. — RT) сделать шаг навстречу, а не наоборот», — цитирует премьера ANSA.

Мелони также заявила, что не получала вестей от президента США Дональда Трампа с прошлой недели, но отношения с Вашингтоном, по её словам, по-прежнему крепкие.

Ранее издание The Washington Post писало, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20 в Майами.

Глава Белого дома заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 был бы очень полезен.

