Дмитриев посоветовал Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал польскому премьеру Дональду Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву за топливом.
«Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелёта», — написал Дмитриев в Х, комментируя пост Туска об отсутствии россиян на встрече Евросовета.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что европейцев снова надули на фоне выделения Киеву €90 млрд из их карманов.