Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третьяк — об Овечкине в Госдуме: это не просто кнопки нажимать, тут ответственность

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стать депутатом Госдумы.

«А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать. Поймите, это тяжело. И ответственность, и тебе наказы дают, и ты их должен исполнять. Да, Госдума работает над законами. Но ты ещё отвечаешь за регион, от которого тебя избрали. И тут ответственность. Сначала тебя любят, но потом с тебя спрашивают. Я по себе знаю. И если ты на местах не будешь работать, какое бы у тебя громкое имя ни было, тебя больше не изберут», — приводит его слова «Матч ТВ».

Но он уверен, что Овечкина бы избрали в Госдуму, так как люди любят его и считают героем.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В составе «Вашингтона» он завоёвывал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск не считает Александра Овечкина лучшим хоккеистом всех времён.