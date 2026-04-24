Третьяк — об Овечкине в Госдуме: это не просто кнопки нажимать, тут ответственность

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стать депутатом Госдумы.
«А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать. Поймите, это тяжело. И ответственность, и тебе наказы дают, и ты их должен исполнять. Да, Госдума работает над законами. Но ты ещё отвечаешь за регион, от которого тебя избрали. И тут ответственность. Сначала тебя любят, но потом с тебя спрашивают. Я по себе знаю. И если ты на местах не будешь работать, какое бы у тебя громкое имя ни было, тебя больше не изберут», — приводит его слова «Матч ТВ».
Но он уверен, что Овечкина бы избрали в Госдуму, так как люди любят его и считают героем.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В составе «Вашингтона» он завоёвывал Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Эррол Маск не считает Александра Овечкина лучшим хоккеистом всех времён.