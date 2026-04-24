На учениях НАТО в Румынии протестировали систему Merops для борьбы с дронами

БУХАРЕСТ, 24 апреля. /ТАСС/. Румынское министерство обороны и Союзное командование НАТО по трансформации провели на полигоне Капу-Мидия (уезд Констанца) учения Eastern Phoenix, в ходе которых были испытаны системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщило Радио Румынии.
«В ходе учений Eastern Phoenix 2026 было отработано несколько сценариев перехвата и уничтожения БПЛА, — отмечается в репортаже. — Не все из них увенчались успехом. Это первые подобные учения, организованные Союзным командованием НАТО по трансформации, за которыми последуют и другие — в Нидерландах и Латвии».
На учениях присутствовали представители компаний оборонной индустрии Румынии и других стран, с которыми Минобороны может заключить контракты в предстоящий период.
На полигоне Капу-Мидия была испытана система Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight), разработанная в США для обнаружения и нейтрализации беспилотников, подобных тем, что используются на Украине и в России даже в условиях радиоэлектронного подавления, которая скоро поступит на вооружение румынской армии.
«Сегодня состоялся исторический эксперимент, — сказал присутствовавший на учениях министр обороны Раду Мируцэ. — Мы отработали ряд сценариев, которые видели в последние годы в дельте Дуная. Система успешно проявила себя в большей части сценариев, для которых до сих пор не было эффективного решения. Через несколько дней Штаб обороны издаст приказ о внедрении системы в подразделениях ПВО».