Axios: переговоры США и Ирана могут пройти 27 апреля

Переговоры между послами США и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи могут состояться 27 апреля, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

Переговоры между послами США и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи могут состояться 27 апреля, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По информации издания, переговоры могут пройти после встречи спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с пакистанскими посредниками. Встреча запланирована на 25 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет участвовать в переговорах, отмечает Axios.

В Белом доме поездку назвали попыткой вывести дипломатический процесс из тупика, прежде чем президент Дональд Трамп вновь вернется к рассмотрению вариантов развития операции в Иране.

Иранское госагентство IRNA опровергло информацию о планируемой встрече. Однако Аббас Аракчи уже прибыл в Исламабад для переговоров с представителями Пакистана, сообщает Axios.

