Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ пройдет 25 апреля

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Третий совместный пленум Центрального комитета (ЦК) и Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) КПРФ пройдет в субботу, 25 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина.
Темой пленума станет «Программа победы КПРФ: от выживания к развитию», которая легла в основу доклада лидера партии Геннадия Зюганова и станет центральной в обсуждении всеми делегатами. В рамках обсуждения также будет обобщен накопленный созидательный опыт губернаторов-коммунистов, региональных партийных руководителей, руководителей народных предприятий и всей депутатской вертикали КПРФ по защите прав и интересов трудящихся.
На пленум приглашены члены ЦК партии, губернаторы-коммунисты, руководители народных предприятий, представители союзных организаций, также в работе примут участие ветераны и участники СВО.
«Сегодня перед Пленумом традиционно проходит семинар и совещание руководителей региональных комитетов партии. На нем обсуждаются стратегия предстоящей избирательной кампании и уровень готовности регионов к ее проведению. Также участники обсудят проведение Народного референдума и реализацию программы “Народный кандидат КПРФ”, — говорится в сообщении.
На основе решений пленума будет сформирована повестка и определены приоритеты работы КПРФ на ближайший период, что позволит обеспечить слаженную работу всего партийного актива и сосредоточиться на ключевых задачах.