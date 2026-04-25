Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ пройдет 25 апреля

Темой станет «Программа победы КПРФ: от выживания к развитию».

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Третий совместный пленум Центрального комитета (ЦК) и Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) КПРФ пройдет в субботу, 25 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина.

Темой пленума станет «Программа победы КПРФ: от выживания к развитию», которая легла в основу доклада лидера партии Геннадия Зюганова и станет центральной в обсуждении всеми делегатами. В рамках обсуждения также будет обобщен накопленный созидательный опыт губернаторов-коммунистов, региональных партийных руководителей, руководителей народных предприятий и всей депутатской вертикали КПРФ по защите прав и интересов трудящихся.

На пленум приглашены члены ЦК партии, губернаторы-коммунисты, руководители народных предприятий, представители союзных организаций, также в работе примут участие ветераны и участники СВО.

«Сегодня перед Пленумом традиционно проходит семинар и совещание руководителей региональных комитетов партии. На нем обсуждаются стратегия предстоящей избирательной кампании и уровень готовности регионов к ее проведению. Также участники обсудят проведение Народного референдума и реализацию программы “Народный кандидат КПРФ”, — говорится в сообщении.

На основе решений пленума будет сформирована повестка и определены приоритеты работы КПРФ на ближайший период, что позволит обеспечить слаженную работу всего партийного актива и сосредоточиться на ключевых задачах.

