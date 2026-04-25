Сокрушили чемпиона: «Авангард» обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Авангард» на выезде не оставил шансов «Локомотиву» в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина. Уже в первом периоде омичи отличились дважды усилиями Василия Пономарёва и Эндрю Потуральски. После перерыва они забросили ещё две шайбы, а соперники были вынуждены поменять основного вратаря Даниила Исаева на Алексея Мельничука. Железнодорожники сумели сократить отставание, но Максим Лажуа в промежутке между двумя голами соперника реализовал большинство и оформил дубль — 2:5.
Дуэль «Локомотива» и «Авангарда» в плей-офф КХЛ уже превратилась в современную классику. В предыдущих двух розыгрышах Кубка Гагарина команды встречались в четвертьфинале, и оба раза триумфаторами выходили ярославцы, вырывая победу в седьмом матче. Однако сюжет нынешнего противостояния обещает ещё больше интриг — и не только из-за того, что на кону стоит путёвка в главную серию сезона.
Важным элементом станет столкновение на тренерском мостике канадских специалистов. Причём назначить Ги Буше руководству омичей подсказал именно Боб Хартли, с которым клуб завоевал свой единственный Кубок Гагарина в 2021 году.
В минувшей регулярке команды встречались дважды — оба раза преемник одерживал верх, а из Ярославля и вовсе увёз сухую победу. Впрочем, перед возвращением на «Арену 2000» у Буше не было ни грамма недооценки соперников.
«У “Локомотива” нет слабостей, но о том, что мы собираемся им противопоставить, я на весь мир рассказывать не буду. Они чемпионы, у них есть габариты, мастерство, они, пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих двух факторов. Кроме того, это очень опытная команда, где есть и талантливая молодёжь, и ветераны с инстинктом охотника. Плюс во главе у них стоит очень опытный тренер… Мы встречаемся с гигантом КХЛ, с командой, которая правильно строилась несколько лет, и если ты хочешь побеждать такого соперника, то должен быть хорош абсолютно во всём», — цитировал «Чемпионат» главного тренера «Авангарда».
Впрочем, он отметил, что прекрасно знает соперника. Тем более что сам частично почерпнул тактические идеи у чемпионов: оба коллектива предпочитают силовой и вертикальный хоккей с близкой к безупречной обороной. Недаром одним из главных героев плей-офф стал голкипер ярославцев Даниил Исаев, оформивший четыре сухаря в девяти матчах.
Главной угрозой для него обещает стать Константин Окулов. Экс-форвард ЦСКА практически в одиночку выиграл серию с бывшей командой и после двух раундов с отрывом лидировал как в снайперской, так и в бомбардирской гонке плей-офф: 8 + 6 по системе «гол + пас» в десяти встречах. Неудивительно, что именно его Хартли выделил перед началом серии.
«Очень опасное нападение. Это быстрая команда, в которой здорово отработан переход из обороны в атаку. Окулов — особенный игрок. Когда он играл за ЦСКА, тоже был лидером. Окулов очень опасен», — цитировал главного тренера железнодорожников сайт КХЛ.
Впрочем, у действующих обладателей Кубка Гагарина тоже есть свой козырь в нападении — Александр Радулов. Несмотря на ветеранский возраст, форвард забивает и отдаёт больше остальных партнёров по команде и на четыре очка отставал от Окулова.
Однако в первой встрече полуфинала ни одна из главных звёзд команд себя не проявила.
Матч начался с двух подряд удалений гостей: сначала из-за нарушения численного состава, а затем за подножку был наказан Эндрю Потуральски. Ярославцы, впрочем, реализовать преимущество не смогли. А уже в равных составах «ястребы» вышли вперёд: Василий Пономарёв выполнял передачу на пятак, но шайба отрикошетила от клюшки Алексея Береглазова.
Перед сиреной Омск удвоил преимущество усилиями Потуральски. За 0,6 секунды до конца периода американец бросил с разворота и попал в ворота практически с нулевого угла, застав Исаева врасплох.
Второй отрезок тоже остался за сибиряками. Уже на четвёртой минуте они довели счёт до крупного, реализовав удаление Егора Сурина: Максим Лажуа получил передачу от Потуральски и замкнул в ближний угол.
К экватору матча «Локомотив» пропустил четвёртую шайбу, хотя не выглядел настолько хуже соперника: не уступал в борьбе и даже перебросал «Авангард». Однако при счёте 0:4 Хартли фактически выбросил полотенце, решившись на смену вратаря. Для занявшего место в рамке Алексея Мельничука выход в плей-офф КХЛ стал дебютным в карьере.
Замена вратаря пошла хозяевам на пользу: через две минуты кистевой бросок Дениса Алексеева позволил им сократить отставание. Вернул преимущество в три гола всё тот же Лажуа. Незадолго до перерыва ярославцы заработали удаление за нарушение численного состава, а на старте третьего периода канадец оформил дубль.
У чемпионов тоже нашёлся реализовавший большинство. Максим Шалунов оказался первым на отскоке шайбы от лицевого борта и забил под перекладину, установив окончательный счёт в матче.
В оставшееся время коллективу Ги Буше удалось отстоять комфортные «+3». В концовке встречи «Локомотив» выпустил шестого полевого и даже получил ещё одну возможность реализовать лишнего из-за удаления Игоря Мартынова за игру высоко поднятой клюшкой. Но хладнокровная оборона «ястребов» выстояла и за редким исключением не впускала хозяев в свою зону — 2:5. «Локомотив» явно не ожидал такого начала, однако делать прогнозы относительно исхода серии ещё рано.