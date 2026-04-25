Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕР предложила продлить срок погашения бюджетных кредитов регионов

ЕР предложила продлить срок погашения бюджетных кредитов регионов в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Единая Россия» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести на более длительный срок погашение бюджетных кредитов регионов в 2026 году и направить высвободившиеся средства — порядка 100 миллиардов рублей — на социальную поддержку жителей, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Мы приняли обращение о возможности переноса на более длительный срок возврата 100-миллиардной задолженности по кредитам регионов, непогашении этой суммы в текущем году», — цитируют Якушева в пресс-службе партии.

Он отметил, что защита региональных, местных бюджетов будет отражена в народной программе «Единой России».

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что ранее по поручению президента регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов.

«Это построенные школы, отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы. То есть все то, что составляет Народную программу “Единой России”. И то, что реально волнует людей каждый день в их жизни», — сказал Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что предложение поможет избежать обращения регионов в коммерческие банки для вноса средств в федеральный бюджет.

В пресс-службе партии отметили, что решение единогласно поддержали депутаты фракции.

«Так же, как, я думаю, это поддержат все наши граждане. “Единая Россия” отвечает за всю страну и за жизнь всех людей, независимо от того, за какую партию они голосуют», — сказал Макаров.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше