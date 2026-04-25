Евросоюз введёт запрет на импорт российского СПГ по коротким контрактам

Европейский союз намерен ввести с 25 апреля запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Соответствующие ограничения вступят в силу на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Журналисты пояснили, что эмбарго затронет поставки по договорам со сроком менее года и станет первым этапом плана Брюсселя по полному отказу от энергоресурсов из России.
С 17 июня ограничения планируют распространить на трубопроводный газ, а к осени 2027 года ожидается полная остановка импорта.
Еврокомиссия призывала страны ЕС не отказываться преждевременно от атомной энергетики в условиях топливного кризиса.