Организацию «Чеченская республика Ичкерия»* внесли в перечень террористов

Организацию «Чеченская республика Ичкерия» внесли в перечень террористов в РФ.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Организация «Чеченская республика Ичкерия»* (признана в РФ террористической и запрещена) и ее подразделения в Европе внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… международная организация, созданная в форме общественного движения, Чеченская республика Ичкерия*, а также ее структурные подразделения», — говорится в перечне.

В список внесены подразделения организации в Латвии, Польше, на Украине, в Чехии, Турции, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии и еще ряде стран.

В Федеральной службе безопасности РФ 7 апреля сообщили, что на основании собранных ведомством и Генпрокуратурой РФ доказательств Шейх-Мансуровским районным судом города Грозного организация «Чеченская республика Ичкерия»* (ЧРИ) с 29 подразделениями в 14 странах Европы признана террористической и запрещена в России.

ЧРИ* была создана в 1991 году в Чеченской Республике, с ноября 2007 года ее возглавляет находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев, отмечалось в сообщении ФСБ РФ.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

