Трамп в гневе: $159 млрд возвращается импортерам из-за решения судей

Вашингтон, как пишет ТАСС, столкнулся с необходимость экстренных бюджетных выплат после того, как Верховный суд США признал незаконными дополнительные импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом в 2025 году. Американский лидер в своей соцсети Truth Social сообщил, что государство теперь обязано вернуть компаниям и гражданам 159 миллиардов долларов, которые были собраны в рамках этих торговых ограничений. Трамп назвал решение суда «ужасным и смехотворным», подчеркнув, что всего одна фраза в постановлении могла бы сохранить эти средства в бюджете навсегда. Речь идет о формулировке, которая запретила бы обратную выплату уже уплаченных сборов.
Решение Верховного суда базируется на принципе разделения властей: судьи постановили, что президент не имел права вводить столь масштабные тарифы в одностороннем порядке без обязательного согласования с конгрессом. Согласно вердикту, все ключевые решения в сфере торговли являются исключительной прерогативой законодательной ветви власти. Это постановление фактически отменило большую часть протекционистских мер Трампа, включая «взаимные» пошлины для десятков стран, повышенные тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, а также «вторичные» санкции против Индии. Против администрации было подано более двух тысяч исков, и ключевым стал подписанный федеральным судьей Ричардом Итоном приказ о принудительном возврате средств.
Апрельская тарифная политика 2025 года, которую Трамп назвал ответом на «ограбление Америки», затронула 211 стран и территорий. Для большинства из них была установлена базовая пошлина в 10%, тогда как для 86 государств ставки взлетели до 11−50%, а для Китая и вовсе достигали 145%, прежде чем были скорректированы после торгового соглашения. Администрация объясняла эти меры необходимостью борьбы с контрабандой фентанила и защитой внутреннего рынка. Однако теперь, после отмены тарифов, федеральному правительству предстоит не только пересмотреть внешнеэкономическую стратегию, но и изыскивать способы компенсации гигантской суммы в 159 миллиардов долларов импортерам, которые десятилетиями, по выражению Трампа, «пользовались преимуществами страны».
Вероятность такого возврата средств вызвала резкую реакцию президента, который сравнил потерю 159 миллиардов с бюджетом целого государства. Трамп отметил, что страны и корпорации, получившие обратно свои деньги, вряд ли могут рассчитывать на прежние условия торговли в будущем. Параллельно Белый дом уже пригрозил ввести новые пошлины против Великобритании, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги, что указывает на продолжение агрессивной торговой риторики. Финансовые аналитики пока расходятся в оценках того, как единовременная выплата $159 млрд скажется на бюджете США, однако уже ясно, что вердикт Верховного суда стал одним из самых дорогостоящих юридических поражений Белого дома в сфере торговли за последние годы.
