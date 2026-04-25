Трамп в гневе: $159 млрд возвращается импортерам из-за решения судей

Апрельская тарифная политика 2025 года, которую Трамп назвал ответом на «ограбление Америки», затронула 211 стран и территорий. Для большинства из них была установлена базовая пошлина в 10%, тогда как для 86 государств ставки взлетели до 11−50%, а для Китая и вовсе достигали 145%, прежде чем были скорректированы после торгового соглашения. Администрация объясняла эти меры необходимостью борьбы с контрабандой фентанила и защитой внутреннего рынка. Однако теперь, после отмены тарифов, федеральному правительству предстоит не только пересмотреть внешнеэкономическую стратегию, но и изыскивать способы компенсации гигантской суммы в 159 миллиардов долларов импортерам, которые десятилетиями, по выражению Трампа, «пользовались преимуществами страны».