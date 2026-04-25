Осколки сбитого над Калугой дрона повредили крыши трёх многоквартирных домов

Осколки сбитого над Калугой беспилотного летательного аппарата повредили крыши трёх многоквартирных домов.
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения», — написал он.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Шапша пояснил, что на месте инцидента работают сотрудники оперативной группы. По словам губернатора, городская администрация окажет жильцам всю необходимую помощь в восстановлении кровли.
Ранее Шапша сообщал, что в Дзержинском округе Калужской области после атаки БПЛА начался пожар на территории производственного предприятия.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше