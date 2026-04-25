Немецкий политик рассказал, какого мнения была Меркель о Мерце

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости. Зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки усомнился в профессиональной компетентности действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сославшись на мнение его предшественницы Ангелы Меркель.
«Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Фридриха Мерца компетентным», — сказал Кубикки в интервью газете Augsburger Allgemeine.
По словам зампреда СвДП, его собственные ожидания от экономической политики нынешнего немецкого канцлера также не оправдались.
«Очевидно, что экономическая компетентность канцлера не настолько велика, как я долгое время полагал», — отметил Кубикки.
Меркель и Мерц, несмотря на членство в одной партии, долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в нынешнюю должность, в том числе по вопросу миграционной политики.