Немецкий политик рассказал, какого мнения была Меркель о Мерце

Политик Кубикки: Меркель никогда не считала Мерца компетентным.

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости. Зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки усомнился в профессиональной компетентности действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сославшись на мнение его предшественницы Ангелы Меркель.

«Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Фридриха Мерца компетентным», — сказал Кубикки в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По словам зампреда СвДП, его собственные ожидания от экономической политики нынешнего немецкого канцлера также не оправдались.

«Очевидно, что экономическая компетентность канцлера не настолько велика, как я долгое время полагал», — отметил Кубикки.

Меркель и Мерц, несмотря на членство в одной партии, долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в нынешнюю должность, в том числе по вопросу миграционной политики.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше