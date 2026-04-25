Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выступила против идеи администрации Соединенных Штатов пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило итальянское агентство Ansa.

— Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Я думаю, что пора потребовать этого от РФ, — высказалась она.

При этом итальянский лидер отметила, что не получала вестей от американского президента Дональда Трампа с прошлой недели, сказано в статье.

Россию на должном уровне представят на саммите G20 в Майами. Об этом в тот же день заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва получила приглашение от Дональда Трампа на саммит. Песков считает, что это можно расценивать как предложение к продолжению политического диалога, начатого президентами РФ и США на Аляске.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что РФ получила приглашение принять участие на высшем уровне в саммите G20, который пройдет 14−15 декабря в Майами.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше