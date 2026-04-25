В Москве ограничили движение на ряде улиц из-за полумарафона

Движение транспорта временно ограничили на ряде улиц в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах столицы в связи с проведением Московского полумарафона.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из публикации, ограничения для автомобилистов начали действовать в пятницу, 24 апреля, и продлятся до конца выходных.
Журналисты пояснили, что перекрытия затронут участки улицы Косыгина, Университетскую площадь, Воробьёвскую набережную и другие проезжие части в разное время суток.
По их словам, на всех закрытых территориях также введён временный запрет на парковку машин до полного завершения спортивного мероприятия.
«Основные ограничения движения в этот день начнутся с 08.00 мск», — уточняется в сообщении.
В столице 26 и 27 сентября пройдёт Московский марафон. Организаторы ожидают более 50 тыс. бегунов. Регистрация на событие уже открыта.