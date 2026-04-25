Кризис французской медицины: война в Иране грозит оставить Пятую республику без шприцев

Пока мировые новостные ленты пестрят сводками о военной эскалации между Ираном, США и Израилем в районе Ормузского пролива, Франция столкнулась с неожиданным и крайне тревожным последствием этого конфликта. Эффект бабочки, который, как отмечает 20 minutes (статью перевели ИноСМИ), ранее отражался лишь на ценах у заправочных колонок, теперь добрался до операционных и реанимационных палат. Система здравоохранения страны находится на пороге масштабного дефицита медицинских изделий из пластика: от базовых шприцев до сложных катетеров и инфузионных систем.
Нефтяная блокада как триггер для пластикового коллапса.
Главной причиной надвигающегося кризиса стала фактическая блокада Ормузского пролива, возникшая на фоне военных действий. Это узкое горлышко мировой логистики оказалось перекрытым, что мгновенно отразилось на глобальных цепочках поставок не только нефти, но и продуктов нефтехимии. Как поясняет генеральный директор отраслевого объединения Plastalliance Жозеф Тайефе, проблема имеет системный характер: некоторые заводы по производству пластика уже останавливаются по всему миру. Перебои с поставками затронули все секторы промышленности, и медицина, вопреки своему приоритетному статусу, не стала исключением.
Особенность ситуации заключается в том, что для больниц нельзя использовать обычный пластик. Если для производства бампера автомобиля или стаканчика из-под йогурта подходит сырье среднего качества, то медицинские изделия требуют материалов высочайшей степени чистоты. Речь идет о специальных полимерах и полипропиленах, которые исключают малейший риск инфицирования пациента. Эти материалы стоят значительно дороже обычных, и, по словам специалистов, их закупочные цены уже как минимум удвоились на фоне ажиотажа. Однако главная проблема даже не в цене, а в физической доступности этих материалов — они практически перестали поступать на рынок.
Китайский фактор и двойная зависимость.
Французская медицинская промышленность оказалась заложницей сразу двух геополитических раскладов. Первый — это блокада пролива, ограничивающая сырье. Второй — критическая зависимость от азиатского производства. Жозеф Тайефе в интервью 20 minutes подчеркивает парадоксальность текущего момента: часть изделий еще пытаются производить во Франции, но подавляющее большинство одноразовых медицинских материалов, в частности защитные маски, традиционно поставляются из Китая.
Пекин, в свою очередь, также испытывает шок от блокады. Испытывая проблемы с поставками собственной нефти и нефтехимического сырья, Китай вынужден ограничивать внутреннее производство пластических полимеров. Логика китайских властей в условиях глобального дефицита предсказуема и жестка: сначала удовлетворение потребностей внутреннего рынка, и лишь потом — выполнение экспортных обязательств. Это означает, что даже те французские клиники, которые уже оплатили заказы или заключили долгосрочные контракты, могут не дождаться поставок. Надежды на восстановление логистики ни в краткосрочной, ни даже в среднесрочной перспективе практически нет.
Реальные признаки истощения: от отпусков до «писем последней надежды».
Тревожные сигналы поступают не от теоретиков, а от реального сектора экономики и конкретных производителей. Напряжение в отрасли растет с каждым днем, и производственники переходят к экстренным мерам. Некоторые французские компании, столкнувшись с невозможностью выполнить заказы из-за отсутствия сырого пластика, уже отправляют сотрудников в принудительные отпуска на срок от одной до двух недель. Другие переводят персонал на режим неполной занятости. Это не плановая оптимизация, а вынужденная реакция на остановку конвейеров.
Однако самый шокирующий случай произошел с одним из членов объединения Plastalliance, который специализируется на производстве жизненно важных одноразовых изделий для транспортировки донорских органов. Проявив похвальную предусмотрительность, руководство компании сделало крупный заказ сырья, чтобы обеспечить бесперебойную работу в течение трех месяцев. Но в понедельник производитель получил письмо от поставщика, которое можно назвать приговором: после выполнения последней, уже оплаченной партии, поставок больше не будет. Речь идет о материалах, от которых буквально зависят человеческие жизни, но коммерческая логика и логистический коллапс не оставили шансов даже таким критическим позициям.
Официальная позиция: спокойствие, которое вызывает вопросы.
На фоне растущей паники Министерство здравоохранения Франции пытается играть роль стабилизатора. Отдел по связям в условиях чрезвычайных санитарных ситуаций официально заверил общественность, что органы здравоохранения интенсивно работают над предотвращением любых рисков нехватки. Национальное агентство безопасности лекарственных средств (ANSM) вторит коллегам, заявляя, что внимательно следит за ситуацией, и на данный момент производители лекарств и оборудования не выявили полного прекращения поставок, напрямую связанного с конфликтом.
Тем не менее даже в успокоительных реляциях чиновников проскальзывают тревожные нотки. Ведомства признают наличие «потенциальных рисков в более долгосрочной перспективе», фиксируют «нарастающие сбои в перевозках» и вынуждены констатировать «рост стоимости сырья». Эти дипломатичные формулировки лишь подливают масла в огонь.
Жозеф Тайефе из Plastalliance прямо заявляет, что отсутствие конкретных цифр со стороны правительства вызывает серьезное беспокойство. Когда чиновники используют расплывчатые формулировки, это часто является плохим знаком. Открытыми остаются самые главные вопросы: на сколько недель работы франции хватит имеющихся запасов шприцев? Каков реальный остаток катетеров в больничных складах? Смогут ли врачи продолжать оказывать помощь в полном объеме, если танкеры так и не придут? Пока что Министерство здравоохранения Франции не дало четких количественных ответов ни на один из этих вопросов.
