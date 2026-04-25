Кризис французской медицины: война в Иране грозит оставить Пятую республику без шприцев

Особенность ситуации заключается в том, что для больниц нельзя использовать обычный пластик. Если для производства бампера автомобиля или стаканчика из-под йогурта подходит сырье среднего качества, то медицинские изделия требуют материалов высочайшей степени чистоты. Речь идет о специальных полимерах и полипропиленах, которые исключают малейший риск инфицирования пациента. Эти материалы стоят значительно дороже обычных, и, по словам специалистов, их закупочные цены уже как минимум удвоились на фоне ажиотажа. Однако главная проблема даже не в цене, а в физической доступности этих материалов — они практически перестали поступать на рынок.