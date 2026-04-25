Встреча делегаций Ирана и США в Пакистане не запланирована, заявили в МИД

Багаи: встреча между делегациями Ирана и США в Пакистане не запланирована.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что встреча между представителями Ирана и США в Пакистане по поводу возможного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке не запланирована.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники утверждал, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в понедельник, 27 апреля.

В своем сообщении соцсети X Багаи подчеркивает, что иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад с официальным визитом.

«Министр иностранных дел (Аббас — ред.) Аракчи встретится с высокопоставленными чиновниками в рамках их посреднической работы и оказания… услуг по прекращению навязанной Америкой агрессивной войны и восстановления мира в нашем регионе. Встреча между Ираном и США не запланирована. Замечания Ирана будут переданы Пакистану», — написал Багаи.

Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, после этого министр посетит Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф утром в субботу, 25 апреля, вылетают в Пакистан для проведения переговоров с иранской стороной.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше