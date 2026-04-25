Белый дом: Трамп верит главе ФБР, несмотря на сообщения о проблемах с алкоголем

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшу Пателу, несмотря на сообщения о якобы имеющихся у него проблемах с алкоголем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент по-прежнему уверен в директоре ФБР и нашей команде по обеспечению правопорядка, в том, что они продолжат так же успешно выполнять свою работу, как и в течение последних полутора лет», — сказала Ливитт журналистам.
Она подчеркнула, что благодаря усилиям в том числе Патела нынешняя американская администрация смогла достичь «125-летнего минимума по количеству убийств по всей стране».
17 апреля в журнале The Atlantic была размещена статья, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Пател часто отсутствует на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом, в том числе самолетом, и злоупотребляет спиртным. По версии собеседников издания, поведение главы спецслужбы расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности. ФБР отвергло основные положения статьи, а Пател подал к журналу и автору материала иск на $250 млн.