Белый дом: Трамп верит главе ФБР, несмотря на сообщения о проблемах с алкоголем

17 апреля в журнале The Atlantic была размещена статья, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Пател часто отсутствует на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом, в том числе самолетом, и злоупотребляет спиртным. По версии собеседников издания, поведение главы спецслужбы расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности. ФБР отвергло основные положения статьи, а Пател подал к журналу и автору материала иск на $250 млн.